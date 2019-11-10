عيادة في أبوظبي لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية العام المقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبدالرحمن سعيد و(وام)

كشف الدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل، عن اعتزام المركز افتتاح عيادة خارجية لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية العام المقبل، وذلك في المقر الرئيسي للمركز بأبوظبي، منوهاً بأن العيادة ستقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأضاف أن الشعبية الواسعة للألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات تُشير إلى احتمالية تحولها إلى إدمان، مشيرا إلى أهمية المبادرة وإجراء الدراسات اللازمة حول الموضوع، لإعداد إرشادات تضبط الوقت المسموح أمام الشاشات وعلى الألعاب الإلكترونية.

وقال خلال الاجتماع السادس للسلوكيات الإدمانية وتأثيراتها في الصحة العامة الذي انطلق أمس في أبوظبي، باستضافة من المركز الوطني للتأهيل المتعاون مع منظمة الصحة العالمية: شهدنا خطوة مهمة بإضافة إدمان الألعاب الإلكترونية إلى التصنيف الدولي للأمراض من منظمة الصحة العالمية، حيث أسهمت هذه الخطوة في تعميق فهمنا لهذه الظاهرة سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو حول العالم.

وأضاف: يسهم الاعتراف بإدمان الألعاب الإلكترونية مرضاً في تطوير برامج وتوفير موارد لمساعدة المصابين به، ويوفر لنا الفرصة لتتبع انتشاره ومناقشة وتطوير برامج للعلاج والتأهيل وسبل للمكافحة والوقاية.

وتكتسب الألعاب الإلكترونية شعبية واسعة في دولة الإمارات، وتُشير دراسة أجراها مركز نيوزوو المتخصص في إحصاءات الألعاب الإلكترونية في 2019 إلى أن دولة الإمارات ضمن قائمة أهم 100 سوق للألعاب الإلكترونية بشكل دائم، استناداً إلى مصادر العائدات، ويشير 80% من مستخدمي الهواتف الذكية في الدولة إلى أنفسهم كممارسين للألعاب الإلكترونية بشكل دوري.