ناشطون لميسي وسواريز: لا تلعبـا فـي «إسـرائيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا نشطاء إسبان مؤيدون للقضية الفلسطينية نجمي نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني سواريز بعدم خوض مباراة ودية مقررة بين منتخبي بلادهما في «إسرائيل» في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وتجمع بعض النشطاء أول أمس الجمعة خارج مركز تدريب برشلونة، موجهين رسالة لميسي وسواريز قالا فيها: «لا يزال أمامكما وقت لتقررا رفض الذهاب».

وتابع النشطاء: «لا تدعوهم يستخدموكما لتغطية جرائم الحرب التي ترتكبها» «إسرائيل»، المباراة ستكون قريبة من قطاع غزة؛ حيث يتم استهداف لاعبي كرة القدم عمداً في أرجلهم، هل تريدان أن تكونا متواطئين في ذلك؟».

وسبق أن تعرض الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقائد منتخب «التانغو» لضغط من جانب الاتحاد الفلسطيني، مما أدى إلى إلغاء مباراة ودية بين الأرجنتين و«إسرائيل» قبيل مونديال 2018.