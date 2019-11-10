فن اصطياد الكتاب في لحظات المعرض الأخيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: يوسف أبولوز

يرجئ بعض القراء، والبعض هنا قد تكون بالمئات، شراء الكتب من المعرض إلى اليوم الأخير، لا بل ينتظر البعض حتى الساعات الأخيرة قريباً من منتصف الليل، حيث يبدأ الناشرون بلملمة كتبهم وإعادة ترتيبها في الكراتين من أجل شحنها مرة ثانية إلى بلدانهم، أو لتخزينها هنا في الشارقة، ومن المعروف أن مدينة الشارقة للنشر أو المنطقة الحرة توفر خدمات تخزين للناشرين، ولكن الناشر العربي يتحرك في العام الواحد بين أكثر من معرض كتاب في أبوظبي، والقاهرة، والرياض، والدار البيضاء، أي حلّه وترحاله هي الكتب من عاصمة إلى أخرى، وبين هذه العواصم يبحث عن ربحه التجاري الذي يجعله يستمر في سوق الكتاب.. «السلعة» المرتفعة الثمن، ولكن العزيزة على القارئ حتى في ذروة الشكوى من ارتفاع الأسعار.

أما القارئ الذي ينتظر حتى اليوم الأخير ليشتري الكتب، فهو يعتقد أن دور النشر أو أغلبها تخفض الأسعار في الساعات الأخيرة من عمر المعرض، فقد تبيع دار النشر بسعر، ما يسمى بسعر الغلاف، وهو توصيف متخصص يعرفه أهل المهنة، لكن أي ناشر مهما كان مضطراً إلى بيع كتبه في اليوم الأخير أو في الساعات الأخيرة أو في أي وقت فإنه لا يفرط بربحه و«تجارته»، وإلا فسوف يغلق داره.

البعض من القراء أو من الرواد يمنّي نفسه بكتاب جيد وبسعر أقل في اليوم الأخير، ولكن لدى سؤالي أحد مسؤولي دار الشروق المصرية، قال: التخفيض على السعر في الشروق هو هو، سواء في اليوم الأول أو في اليوم الأخير، لكن يغيب عن بال المشتري في الساعات الأخيرة أن الكتاب الذي يبحث عنه يكون قد نفد، فلا يجد نسخته التي انتظرها طوال أيام المعرض.

شراء الكتب في اليوم الأخير من معارض الكتب، وبحسب رأي ذلك المسؤول يشبّه رجلاً يبحث عن خضر وفواكه طازجة في السوق، ولكن عند مغيب الشمس، فالوقت المثالي لما هو طازج هو وقت الصباح.

الكثير من الناشرين لا يغيرون أسعارهم سواء في الصباح أو في المساء، وبخاصة تلك الدور التي ربّت قراء تربية ثقافية رفيعة، ثم إن العنوان الجيد ينفد في الأيام الأولى من المعرض، إن لم يكن قد نفد في الساعات الأولى.

لكن.. ومن ناحية نفسية هنا، فثمة متعة شخصية في أن تصطاد كتاباً مهماً في الساعات الأخيرة. إنه نوع من الغواية التي تعود عليها قارئ الكتب أو مدمن الكتب، تماماً، مثل العثور على نسخة نادرة من «ألف ليلة وليلة» أو «اعترافات جان جاك رسو» أو «الشعر الجاهلي لطه حسين».. في مكتبة منزوية هامشية في وسط البلد وقد علتْ أرففها طبقات من الغبار.

يعرف بعض القراء من أين تؤكل كتف الكتاب، بمعنى أنه يعرف متى يباع الكتاب بسعر أقل وبسرعة.. هؤلاء هم صيادو الكتب في الساعات الأخيرة، فهم يصوبون أعينهم على عمال الأجنحة المنهمكين في إعداد الكراتين على عجل قبل انتهاء المدة المحددة للعرض.

شراء الكتب في الساعات الأخيرة يجري بسرعة سواءً من جانب البائع أو من جانب المشتري، ولكن في كل الأحوال.. هناك بائع كتب يبقى ثابتاً على سعره ولا يتحول عن هذا السعر مهما كان وقته ضيقاً، وهناك بائع كتب آخر يتنازل للمشتري في الساعات الأخيرة، ولكن في حدود بسيطة بحيث لا يخسر، وإذا خسر تكون خسارته طفيفة.

ولكن.. كل هذه المناورات بين البائع والمشتري في اليوم الأخير.. ألا تقودنا إلى مشهد يومي آخر اعتدنا عليه في المعرض وهو «المساومات» و«المفاصلات» على السعر، فما من مشترٍ يدفع وهو مغمض العينين، وشخصياً ساومت بائعين، ووفرت مبلغاً محترماً من المال، فالكتاب في النهاية هو سلعة، ولكنها سلعة نبيلة.

هذا المشهد اليومي يقودنا إلى مسألة بل قضية دائمة في معارض الكتب في العالم كله، وهي ارتفاع سعر الكتاب في ضوء ارتفاع سعر الطباعة والورق والشحن والتخزين وغير ذلك من أمور يعرفها جيداً أهل سوق النشر.

ارتفاع سعر الكتاب هو الذي يجعل المشتري ينتظر حتى اليوم الأخير ليتجول مدركاً بينه وبين نفسه بأنه سيحصل على نسخته من دون أن يكون مغبوناً أو مستغلاً، والاستغلال حالات نادرة جداً في المعرض، فهناك رقابة بل رقابات على مثل هذه الحالات: الاستغلال.. القرصنة، النسخ أو إعادة الطباعة من دون إذن.. وإلى آخر هذه «الممنوعات» التي باتت معروفة لدى القراء.

على أي حال بعيداً عن فكرة هذه المادة المستقاة من اليوم الأخير للمعرض، فإن شراء الكتب في حدّ ذاته هو فن ومتعة وخبرة.. فن، إذا عرفت كيف تخفض سعر كتابك إلى الحدود المشتركة بينك وبين الناشر بحيث كما يقول المثل العربي: «.. لا يموت الذئب، ولا تفنى الغنم»، وهو متعة لأن التجول من دار نشر إلى أخرى، ومن جناح إلى آخر هو عيش دافئ مع الكتب وعناوينها وأغلفتها بل ورائحتها، ثم هو خبرة عندما تميز الغثّ من السمين في الكتب، وتعرف بخبرتك أن هذا الكتاب أصلي، والآخر مزيف أو مقلّد.