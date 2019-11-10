سلطان بن أحمد: نهدف إلى نقل رسالة معرض الكتاب الحضارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قدّمت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، خلال تغطيتها لفعاليات المعرض، 160 ساعة بثّ إعلامية اشتركت فيها جميع قنواتها المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعية الخاصة بها.

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وبثّت قناة الشارقة، النصيب الأكبر؛ حيث نقلت (55) ساعة، أما إذاعة الشارقة، فبّثت منذ انطلاقة المعرض (30) ساعة، في حينِ غطّت إذاعة «بلس 95»، (53) ساعة بثّ تمحورت حول الفعاليات.

وساهمت قناة الشرقية من كلباء، في تغطية (11) ساعة من فعاليات المعرض، فيما غطّت قناة الوسطى من الذيد (11) ساعة. أما حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، فقدمت تغطيةً شاملةً طوال أيام المعرض.

وكرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، هيئة الشارقة للكتاب، على جهودها الواضحة في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية التي تحشد حولها سنوياً نخبة من الأدباء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، والتي باتت اليوم إحدى ركائز المشروع الثقافي الكبير للشارقة. وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «إن مسيرة التنمية المتكاملة التي قادتها إمارة الشارقة بثبات وتطور متواصل خلال أربعة عقود من الزمن، لم تكن لتجني ثمارها من دون الرؤية المركزية التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والمتمثلة في تكاملية الأداء المؤسسي، والالتزام بالدور المسؤول الذي يشكل في أجزائه المتعددة صورة مشروع الإمارة الحضاري الكبير». وتابع قائلاً: «انطلاقاً من هذه الرؤية لم يكن معرض الشارقة الدولي للكتاب مجرد معرض تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، وحسب، وإنما هو حدث الإمارة كلها، ومسؤولية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أن تكون إلى جانب الجهود التي تقودها، وأن تنقل رسالة المعرض الثقافية والإنسانية إلى متابعيها في الإمارات والمنطقة والعالم، وعليه أثمّن الدور الذي قامت به الهيئة في نقل مجريات الحدث للمشاهدين على اختلاف وجودهم؛ حيث نتوجه بالشكر والتقدير لكل من عمل وساهم في نقل هذه التظاهرة من إعلاميين، وفنيين، وتقنيين، وكتاب، ومحررين».