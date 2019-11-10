شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يلقى القبض على 10 من عناصر داعش الإرهابى فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القت القوات الأمنية العراقية، القبض على 10 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت وزارة الداخلية العراقية، فى بيان صحفى اليوم، بأن قوة أمنية مشتركة ألقت القبض على العناصر الإرهابية العشرة فى مناطق وأحياء "النهضة والقاهرة والزهراء" فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

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وأشارت، إلى أن اثنين من هؤلاء كانا يعملان فى ما يسمى بـ"الأمنية"، وثالث فى ما يسمى بـ"الشرعية"، فيما كان الباقون يعملون بصفة مقاتل فى ما يسمى بـ"ديوان الجند" إبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابى على مدينة الموصل.