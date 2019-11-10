شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الاسرائيلية تعتقل فلسطينيا من بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، شابا فلسطينيا من مدينة بيت لحم . وحسبما نُشر على وكالة الأنباء السعودية، أفادت مصادر أمنية في بيت لحم ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمير سمير خميس ، من حي وادي شاهين وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزل والده

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