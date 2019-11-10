انت الان تتابع مصرف الإمارات المركزي: تراجع الأصول الأجنبية 0.8% في الربع/3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصرف الإمارات المركزي

قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الأحد إن أصوله الأجنبية تراجعت 0.8 بالمئة إلى 374.3 مليار درهم (101.91 مليار دولار) في الربع الثالث من العام.

وعزا في بيان السبب الرئيسي للتراجع إلى هبوط نسبته 84.8 بالمئة في الأوراق المالية الأجنبية، بما يعادل انخفاضا قدره 33.3 مليار درهم.

فاق هذا التراجع زيادات في أرصدة الحسابات الجارية والودائع المصرفية في الخارج، والتي صعدت بمقدار 27.5 مليار درهم في نهاية الفترة، وزيادة ثلاثة مليارات درهم في أصول أجنبية أخرى.