دراسة: الموسيقى تحسن أداء الجرّاحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت دراسة حديثة إن استماع الجرّاحين إلى الموسيقى في غرف العمليات يساعدهم على إغلاق الجروح بفاعلية، وذلك لأن الموسيقى تساعد على الاسترخاء والحد من التوتر.



مجلة "جراحة التجميل" ذكرت قيام باحثان من جامعة تكساس، بوصف الطريقة التي قام بها 15 جراحاً بإغلاق جروح وشقوق على أقدام خنازير، ووجدا أن الجراحين كانوا أكثر فاعلية عند استماعهم للموسيقى.

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الباحثان الجراحين قاموا باغلاق جروح على أقدام خنازير على مدى يومين متتاليين باستخدام الغرز، ووجد الباحثان أن وقت خياطة الجروح كان أقل بنسبة 7 بالمائة لدى الجراحين متوسطي الخبرة، وأن الوقت كان أقل بنسبة 10 بالمائة لدى الجراحين ذوي الخبرة عند الاستماع للموسيقى.

علّق الباحث شيلبي ليس أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، وهو جر اح تجميل مشهور: "يمكن أن يترجم قضاء وقت أقل في غرفة العمليات إلى تخفيض في التكاليف، خاصة عند إغلاق شق كبير كما يحدث في البطن".

قارن الباحثان بين نوعية إغلاق الجراح للعمل بدون الاستماع للموسيقى ومع الاستماع، وتبين أن الموسيقى تساعد على تحسين الأداء بشكل عام وتؤدي إلى نتائج أفضل.