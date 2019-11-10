ما هي كمية السوائل التي ينبغي أن يتناولها الطفل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر الرضع أكثر عُرضة لنقص السوائل ويمكن الاستدلال على هذا النقص من خلال بعض الأعراض، مثل الخمول وقلة إدرار البول وقلة أو انعدام الدموع عند البكاء.



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لتجنب إصابة الرضع بنقص السوائل، يجب على الوالدين بتقديم كميات قليلة من السوائل بشكل دائم لأطفالهم الرضع في الأيام الحارة، لاسيما الماء والشاي غير المُحلى وعصائر الفاكهة، ومن الأفضل أن تتكون العصائر من 3 أجزاء من الماء وجزء من العصير.

وعن كمية السوائل، التي ينبغي أن يتناولها الطفل، أشارت الرابطة الألمانية للتغذية في الدراسة التي نشرتها، إلى أنها تتوقف بالطبع على مدى شعور الرضيع بالعطش. ومن جانبها، وأوصت الجمعية بأن يتناول الأطفال دون العام 400 ميليلتر من السوائل يوميا على الأقل.

أما الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى 4 سنوات، فينبغي عليهم تناول 820 ميليلتراً تقريباً. وحتى بلوغ الطفل السابعة من عمره ينبغي أن يتناول 940 ميليلتراً، على أن يتناول 970 ميليلتراً من السوائل حتى سن عشر سنوات.