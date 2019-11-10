شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق طبيعية منزلية لعلاج تشقق اللسان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اللسان المتشقق، ويعرف أيضا باسم التهاب اللسان المهاجر الحميد وهو مشكلة تعتبر مزعجة ولكنها غير ضارة وتؤثر في الغالب على أعلى وجانبي اللسان . قد يؤثر على الحليمات لتصبح بيضاء وأكثر وضوحا، مما تسبب بقع حمراء و بيضاء ووردية على اللسان .



في بعض الحالات قد يصبح اللسان حساس للأطعمة الساخنة أو الحمضية, والمناطق الحمراء تتكون بسبب عدوى مرض القلاع وقد يكون هناك تقرحات وألم حارق وكذلك رائحة كريهة للفم. لا أحد يعرف حقا ما هي أسباب هذه الحالة ويمكن لعدة عوامل أن تساهم في ذلك مثل الضغط النفسي أو العوامل النفسية الأخرى، والحساسية، ونقص التغذية والسكري والاضطرابات الهرمونية وجفاف الفم

بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المشكلة أكثر شيوعا في الأشخاص الذين يعانون من الصدفية وعند النظر في اللسان فإنه يظهر متشقق في شكل قريب من الصدفية. يمكن لأي شخص أن يصاب باللسان المتشقق بغض النظر عن العمر والجنس و ويمكن أن تتحول إلى سرطان ويمكن أن يستمر لمدة أشهر أو سنوات وفي كثير من الأحيان يزول من تلقاء نفسه ولكن قد يظهر مرة أخرى في وقت لاحق.

لا يوجد علاج للسان المتشقق ولكن هناك علاجات لتخفيف الإزعاج و التهيج ويمكن استخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة وتغيير نمط الحياة ويجب استشارة الطبيب للحصول على التشخيص السليم لاستبعاد احتمال وجود حالة أكثر خطورة .

وفيما يلي أهم الطرق لعلاج تشقق اللسان :

1. اختيار نوع الأطعمة :

للحد من التوتر المسبب للسان المتشقق، يجب تجنب المهيجات من المواد الغذائية التي قد تؤدي إلى زيادة حساسية اللسان والمهيجات الغذائية عادة ما تزيد الحالة سوءا مما يجعل من الشفاء صعب.

النصائح :

تجنب تناول الأطعمة الساخنة، والتوابل، والحامضية والمالحة.

تجنب منتجات التبغ.

تجنب الحلوى المنكهة بشدة أو غيرها من المنتجات الغذائية السكرية.

تجنب الفواكه والخضروات الحامضية.

الحد من استهلاك الأطعمة السكرية العالية والمصنعة.

2. تناول السوائل :

الحفاظ على جسمك رطب يمكن أن يساعد على تخفيف الأعراض المصاحبة لتشقق اللسان, ولتعزيز الترطيب ببساطة يتم زيادة السوائل في الجسم حيث أن الترطيب يحفز إنتاج اللعاب الذي يعزز بدوره صحة الفم والأسنان .

3. الجليسرين :

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الجليسرين علاج فعال لحفظ اللسان رطب، مما يسرع من عملية الشفاء, حتى أنه يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة .

4. هلام الصبار :

هلام الصبار له خصائص مضادة للالتهابات تجعله علاج فعال لأنواع مختلفة من مشاكل الفم، بما في ذلك اللسان المتشقق, وبالإضافة إلى ذلك فإنه يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

5. خل التفاح :

خل التفاح هو خيار علاجي جيد للسان المتشقق حيث أنه يساعد على استعادة توازن درجة الحموضة الطبيعية للفم ومحاربة العدوى.

قد يسبب طعم حامض وحرقان، ولكن سرعان ما تلاحظ تحسن في حالتك.

6. الزيوت :

هذه ممارسة قديمة تساعد في علاج البقع الحمراء التي تظهر على اللسان حيث أن الزيت يساعد على إزالة السموم من الفم والجسم كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة الفم جيدا .

7. النعناع :

الخاصية المضادة للبكتيريا في النعناع تمنع نمو البكتيريا في الفم مما يمنع العديد من مشاكل الفم وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمنع الأحاسيس بحرقة اللسانك وينعش التنفس.

8 . ماء الأوكسجين :

ماء الأوكسجين علاج فعال جدا للتخلص من البقع الحمراء على لسانك, حيث أن له خصائص مضادة للجراثيم تمنع نمو البكتيريا في الفم، مما يقلل من خطر العدوى, ولمشاكل الفم يتم استخدام ماء الأوكسجين 3٪ فقط.

9. فيتامين B :

يحدث اللسان المتشقق بسبب نقص فيتامين B، بذلك فأنت بحاجة لتناول أطعمة غنية بهذا الفيتامين وهذا الفيتامين أيضا يمنع تكون البقع على لسانك . تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B (فيتامين B12، على وجه الخصوص) في النظام الغذائي الخاص بك، مثل الحبوب الكاملة والبيض والحليب والجبن واللبن والسلمون والشوفان والنخالة، الأفوكادو، الموز، والكبد. إذا كنت ترغب في أخذ مكملات فيتامين B، عليك استشار الطبيب أولا لتحديد الجرعة المناسبة .

10. الزنك :

يرتبط نقص الزنك أيضا بالإصابة باللسان المتشقق ومشاكل أخرى تصيب الفم, وبالتالي تناول مكملات الزنك أو تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالزنك قد تساعد في تخفيف الأعراض, وبالإضافة إلى ذلك فإن الزنك يعزز الإحساس الحقيقي للطعم والرائحة.

يمكن أخذ مكملات الزنك والتي تكون في عدة أشكال: أقراص، وكبسولات وأقراص استحلاب, ولكن عليك استشارة طبيبك أولا لتحديد الجرعة الصحيحة .

يمكن زيادة كمية الزنك بالأطعمة مثل اللحوم الحمراء والأسماك والمحار وسرطان البحر والحليب والجبن والفول والعدس، وحبوب الإفطار المدعمة، والمكسرات، والبذور، واللبن، الكفير، والسبانخ وغيرها من الخضروات الورقية الخضراء .