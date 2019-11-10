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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: القهوة تحمي النساء من التعرض للإصابة بسرطان الثدي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تخلص باحثون سويديون إلى أن القهوة يمكنها تحمي النساء من التعرض للإصابة بسرطان الثدي.
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الباحثين حللوا بيانات دونتها أكثر من 40 ألف سيدة على مدار عقدين، حول ما يتناولن يومياً من كميات القهوة والشاي .
وخلص الباحثون إلى أن السيدات اللاتي تناولن خمسة أكواب من القهوة أو أكثر يومياً، انخفضت لديهن فرصة الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 19% مقارنة بالنساء اللاتي يتناولن كوبا أو كوبين فقط.
وتوصل الباحثون أيضاً إلى أن السيدات اللاتي يتناولن أكثر من كوب شاي يومياً تزداد لديهن فرص الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 19% مقارنة باللاتي لا يتناولن الشاي.
وقال الباحثون إنهم لا يفهمون تماما الآليات المسؤولة عن ذلك، ولكنهم أضافوا إن هناك نظرية تتعلق بفوائد القهوة وهي أنها تحتوي على مضادات للأكسدة، تعمل على الحماية من إلحاق ضرر بالخلايا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
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