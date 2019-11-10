أهم النصائح من أجل الحفاظ على شبابكم وصحّتكم!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يسود الاعتقاد أنّ الصحّة هي أهم شيء في الحياة، ولكن كم من الأشخاص يهتمون لهذا الإعتقاد؟



إليكم 7 من أهم النصائح التي قدّمها راهب صيني كان عالماً وبارعاً في الفنون القتالية، من أجل الحفاظ على شبابكم وصحّتكم:

1- لا تفكّر كثيراً، إذ إنّ التفكير يتطلّب طاقة ويجعلك تبدو كبيراً في السنّ.

2- لا تتكلّم كثيراً، فمعظم الناس إما يتكلّمون أو يفعلون، والأفضل هو الإنتقال إلى الفعل.

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3- عندما تعمل، إعمل لمدة 40 دقيقة ثمّ توقف لعشر دقائق. فالنظر إلى شيء طوال الوقت قد يُلحق الضرر في عينيك وأعضاء جسمك وقد يُعكّر سلامك الداخلي.

4- عندما تكون سعيداً، يجب أن تُسيطر على سعادتك. فإذا فقدتَ السيطرة، تُلحق ضرراً في طاقة الرئتين.

5- لا تقلق كثيراً أو تغضب لأنّ ذلك يؤذي كبدك وأمعاءك.

6- عندما تتناول الطعام، لا تأكل كثيراً بل احرص دائماً على أنّك لم تُصب بالتخمة لأنّ ذلك يُضرّ بالطحال. وعندما تشعر بالجوع قليلاً، تناول القليل من الطعام.

7- عندما تُنجز أمورك، خذ وقتك ولا تستعجل كثيراً.