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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أهم النصائح من أجل الحفاظ على شبابكم وصحّتكم! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يسود الاعتقاد أنّ الصحّة هي أهم شيء في الحياة، ولكن كم من الأشخاص يهتمون لهذا الإعتقاد؟
إليكم 7 من أهم النصائح التي قدّمها راهب صيني كان عالماً وبارعاً في الفنون القتالية، من أجل الحفاظ على شبابكم وصحّتكم:
1- لا تفكّر كثيراً، إذ إنّ التفكير يتطلّب طاقة ويجعلك تبدو كبيراً في السنّ.
2- لا تتكلّم كثيراً، فمعظم الناس إما يتكلّمون أو يفعلون، والأفضل هو الإنتقال إلى الفعل.
3- عندما تعمل، إعمل لمدة 40 دقيقة ثمّ توقف لعشر دقائق. فالنظر إلى شيء طوال الوقت قد يُلحق الضرر في عينيك وأعضاء جسمك وقد يُعكّر سلامك الداخلي.
4- عندما تكون سعيداً، يجب أن تُسيطر على سعادتك. فإذا فقدتَ السيطرة، تُلحق ضرراً في طاقة الرئتين.
5- لا تقلق كثيراً أو تغضب لأنّ ذلك يؤذي كبدك وأمعاءك.
6- عندما تتناول الطعام، لا تأكل كثيراً بل احرص دائماً على أنّك لم تُصب بالتخمة لأنّ ذلك يُضرّ بالطحال. وعندما تشعر بالجوع قليلاً، تناول القليل من الطعام.
7- عندما تُنجز أمورك، خذ وقتك ولا تستعجل كثيراً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.