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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل تدخين القنب يسبب الهلوسة للرجال؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن فريقاً من العلماء اكتشف أن تدخين القنب يشكل خطورة أكبر على الرجال مقارنة بالنساء.
ويقول باحثون بجامعة “يورك” البريطانية “إنه عندما يتعلق الأمر بتأثيرات هذا المخدر المسبب للهلوسة فإن البحث الجديد يكشف أن الرجال أكثر حساسية تجاه الأعراض ذات الصلة بالصحة العقلية”.
وأشارت الدراسة إلى أن الاضطرابات العقلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتدخين القنب وتدفع من يعانى منها إلى فهم وتفسير الأمور بشكل مختلف.
كما يمكن أن تثير هذه الاضطرابات الهلوسة بحيث يرى الشخص ويسمع وفى بعض الأحيان يشعر أو يشتم أو يتذوق أشياء ليست موجودة فى الأساس.
وأظهرت النتائج أن الأعراض التى تظهر على متعاطى القنب تتضاعف لدى الرجال مقابل النساء.
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