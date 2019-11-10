ما هي أفضل المكسرات لصحّتك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

المكسرات رغم حجمها الصغير إلاَّ أن لفوائدها قوةً غذائية كبرى كالدهون الصحية للقلب، والبروتين، والفيتامينات، والمعادن.



وعلى الرغم من أنَّ المكسرات هي خيار صحّي في حد ذاته. يستعرض موقع Health مجموعة من فوائد المكسرات، نذكرها تباعاً:

أفضل المكسرات للنظام الغذائي الخاص بك:

تحوي المكسرات سعرات حرارية متساوية، وهي مزيج من أحماض الأوميغا 3 الدهنية، والبروتين، والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وقمع الشهية،" بحسب جودي كابلان، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية.

اللوز: 23 حبة منه تحوي 6 غرامات من البروتين، 14 غراماً من الدهون.

الكاجو: 16 – 18 حبة من تحوي 5 غرامات من البروتين، 13 غراماً من الدهون.

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الفستق: 49 حبة منه تحوي 6 غرامات من البروتين، 13 غراماً من الدهون.

ولكن عليك أن تتجنّب المكسرات المعلبة أو المقليّة في الزيت. والاستعاضة عنها بالمكسرات المحمصة أو المجففة.

الجوز مفيد للقلب:

في وقتٍ تحتوي فيه المكسرات على أوميغا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب، يحوي الجوز كميات عالية من حمض اللينوليك ألفا (ALA). وأشارت دراسة إسبانية نشرت عام 2006 إلى أنَّ الجوز فعال مثل زيت الزيتون في تخفيف التهاب وأكسدة الشرايين. وأوصت بتناول الطعام حوالي 8 حبات من الجوز يومياً لتحقيق فوائد مماثلة.

الفول السوداني مفيد لعقلك:

يحوي الفول السوداني على نسبة عالية من حمض الفوليك الضروري لنمو الدماغ، ما يقي من التدهور المعرفي. ويختار كثير من النباتيين الفول السوداني، إضافةً إلى النساء الحوامل لاحتوائه على حمض الفوليك الذي يساهم في حماية الجنين من العيوب الخلقية. إلى ذلك، يحوي الفيتامين E، كما أنَّ اوقية واحدة من الفول السوداني تحتوي على 170 سعرة حرارية، و7 غرامات من البروتين، و14 غراماً من الدهون.

اللوز للوقاية من الأمراض:

يعتبر اللوز غنياً بالألياف، كما أنَّه يحوي على والفيتامين E، إضافةً إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الالتهابات الخطرة مثل سرطان الرئة، والتدهور المعرفي المرتبط بالسن.