تعرف على الحل المناسب لمعالجة مشكلة الأرق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تعاني شريحة كبيرة من الأشخاص ومن مختلف الفئات العمرية من مشكلة الأرق وصعوبة الاستسلام الى النوم على الرغم من شعورهم بالتعب في الكثير من الأحيان.
ولكلّ من يعاني من هذه المشكلة، قام البروفيسور أندرو ويل من جامعة "هارفرد" بابتكار تقنيّة خاصّة وفعّالة وغاية في السهولة، ولا تتطلب إلّا ثوانٍ معدودة من دون الحاجة لمعدات خاصّة، للاستسلام إلى النوم بسرعة مذهلة: إنّها تقنيّة الـ"4-7-8"!
كلّ ما عليك فعله هو الجلوس بوضعية مريحة والحرص على أن يكون ظهرك مستقيماً. للبدء، قم بإخراج كلّ الهواء الموجود داخل رئتيك عبر الزفير من الفم. بعدها، أغلق فمك، واسحب الهواء ببطء عن طريق الشهيق من خلال الأنف، مع العدّ حتّى الرقم 4. في الخطوة التالية، احبس انفاسك مع العدّ حتّى الرقم 7. وللإنتهاء، اخرج الهواء مجدّداً عن طريق الفم ببطء ايضاً من خلال العدّ حتّى الرقم 8. كرّر هذه العملية 4 مرّات على الأقل.
ويكمن السر وراء فعالية هذه التقنية، هو أنه عندما نكون مجهدين ومصابين بالقلق، يضخّ القلب المزيد من الأدرينالين في الجسم عن طريق الدورة الدموية، ليصبح التنفس أكثر توتراً، ما يصعّب عملية الخلود إلى النوم. لذلك، يساعد هذا التمرين على إبطاء عملية التنفس، ما يسمح للجسم بالحصول على كمية أكبر من الأوكسجين. وعند حبس الأنفاس خلال تقنية الـ"4-7-8"، سيتّخد الأوكسجين المزيد من الوقت للتوزّع داخل الجسم، ما يمنحكِ أثراً مسكناً ومهدئاً يساعدك على الإستسلام للنوم بشكل أسرع.
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