هذه الأطعمة تجعلك أكثر شباباً

يمكنك تجنب الكثير من مخاوفك الجمالية الأكثر شيوعاً بالتغلب عليها عبر تناول الأطعمة الصحيحة. إذ إنَّ النظام الغذائي الخاص بك يؤثر بشكل مباشر على مظهرك يوماً بعد يوم، ويلعب دوراً هاماً لناحية التقدم في العمر بحسب الدكتور جوشوا زيشنر.



من هنا، يعرض موقع Health مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تساهم في تجديد شبابك كلما تقدم بك العمر، والحفاظ على صحة الجلد والشعر، والانتباه إلى المعادن والأحماض الدهنية، كذلك المواد المضادة للأكسدة لحماية الجسم من الضغوط البيئية الضارة.

وتتنوع هذه الأطعمة بين فواكه وخضار ومشروبات، تناولها الموقع بحسب التسلسل التالي:

القهوة

شرب فنجان قهوة كل صباح لا يساعدك فقط على الاستعداد للانطلاق في يومك، بل إنَّ هذا الكوب يحوي مركبات حيوية تساعد على حماية البشرة من سرطان الجلد، خامس أكثر أنواع السرطان شيوعاً في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً في مجلة the National Cancer Institute. ووجد الباحثون أن شرب القهوة، ساهم في خفض احتمال الإصابة بسرطان الجلد. وتبيَّن للباحثين وفق الدراسة وتحليل النتائج أنَّ شرب 4 فناجين قهوة يومياً ساهم في انخفاض خطر تطوُّر سرطان الجلد بنسبة 20% أكثر من أولئك الذين لا يشربون القهوة.

البطيخ

تلفت اختصاصية التغذية كيري غلاسمان، مؤسسة موقع NutritiousLife.com إلى أنَّ "البطيخ كما الطماطم يحوي مركباً مضاداً للأكسدة يعطيه اللون الأحمر. وهذا المركَّب موجود في البطيخ بنسبة 40% أكثر من الطماطم. والجيِّد فيه أنَّه يساعد الجلد على درء أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

الرمان

بذور هذه الفاكهة تحوي مواد مضادة للأكسدة مثل الفيتامين C، ما يمنع بروز الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الجلد. ووجدت دراسة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية (the American Journal of Clinical Nutrition) أن تناول نسبة مرتفعة من فيتامين C يقلل من احتمال حدوث جفاف وبروز تجاعيد لدى النساء في منتصف العمر. كما أنَّ هذه الفاكهة تحوي مادة "الانثوسياني" التي تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين، ما يضفي على البشرة مظهراً أكثر ثباتاً، إضافةً إلى حمض "يلاغيتش" الذي هو عبارة مادة كيمائية طبيعية تقلل الالتهابات الناجمة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

التوت

يحوي التوت أو ما يعرف بالعنب البري على الفيتامين C وE اللذان يعتبران مضادين للأكسدة، ويعملان جنباً إلى جنب لتفتيح البشرة، بحسب الدكتور زيشنر، الذي يلفت إلى وجود مادة "الأروبتين"، المشتقة طبيعياً من الهيدروكينون التي تساهم في تفتيح البشرة.

سرطان البحر

يحوي سرطان البحر نسبة عالية من الزنك والمحار المضادين للالتهابات، اللذين يمكن أن يساهما في علاج مجموعة من مشاكل الجلد، منها حبُّ الشباب. وفي هذا السياق، يشير الدكتور ويتني بووي، أستاذ مساعد في طب الأمراض الجلدية في مدرسة طب ماونت سيناي، إلى أنَّ "الزنك يسرع تجديد خلايا الجلد، لذا، فإنَّ هذه المادة تتواجد دوماً في أدوية حب الشباب. وتُظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب لديهم مستويات منخفضة من الزنك.

الكرنب

لا يتواجد الكرنب دوماً على قائمة المواد الغذائية، إلاَّ أنَّ هذه الورقة الخضراء تحوي الفيتامين K الذي يعزز تخثر الدم السليم، كما أنَّ وجود مستويات غير كافية من الحديد في النظام الغذائي الخاص بك يمكن أن يجعل بشرتك تبدو شاحبة، وبروز الأوعية الدموية تحت الجلد"، بحسب الدكتور هوارد مراد، أستاذ في الطب في جامعة كاليفورنيا (UCLA). وللاستفادة من أهمية الكرنب إضافةً إلى الخضروات الأخرى ينصح بتناولها مطبوخة لا نيئة.

البيض

إنَّ الأظافر تنمو جراء وجود كمية كافية من البروتين في الجسم، لذا، للحصول على البروتين ينصح بتناول البيض الذي يعتبر مصدراً جيداً من البيوتين، والفيتامين B الذي يساهم في تأييض الأحماض الأمينية بحسب الدكتور فرانك ليبمان، مدير مركز Eleven-Eleven Wellness Center في نيويورك.

الجوز

يشير الدكتور ليبمان إلى أنَّ الجوز يحوي أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة في الزيوت الطبيعية التي تحافظ على شعرك رطباً، إضافةً إلى فيتامين E الذي يساهم في إصلاح تلف بصيلات الشعر. لذا، ينصح بتناول ¼ كوب يومياً من الجوز. إلى ذلك يحوي الجوز على مادة النحاس، التي تساعد في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر.

الأفوكادو

هذه الفاكهة غنية بحمض "الأوليك"، المسماة "أوميغا 9" وهي من الأحماض الدهنية التي تساعد في إبقاء طبقة البشرة الخارجية رطبة، لينة، ونضرة بحسب ما يقول الدكتور ويتني بووي، أستاذ مساعد في طب الأمراض الجلدية في مدرسة طب ماونت سيناي.

الشمام

يحتوي الشمام على مادة Beta carotene أو فيتامين A، الذي ينظم نمو خلايا الجلد على فروة الرأس بحسب الدكتور زيشنر، وهذه المادة تمنع المسام من الانسداد.