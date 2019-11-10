بحوث علمية متواصلة لمواجهة الشيخوخة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يبحث العلماء في فكرة نابعة من عالم الخيال العلمي، عن إيجاد طريقة لجعل الإنسان يعيش إلى الأبد دون موت، ويزعم بعض العلماء أن الأمر لم يعد مستحيلاً كما كان الاعتقاد سائداً في السابق. فيرى هؤلاء العلماء أن التكنولوجيا الحديثة التي تشهد تطوراً متلاحقاً قد تجد طريقة لتخليد الإنسان.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش موسعة أقيمت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مؤخراً، وحضرها عدد من العلماء المتخصصين في التكنولوجيا والعلوم الحيوية، وأجمع الحاضرون على أن تحويل هذا الخيال العلمي إلى حقيقة على أرض الواقع قد يصبح ممكناً خلال السنوات والعقود المقبلة، إلا أن الأمر سيكون مقتصراً على الأثرياء فقط، بسبب كلفته العالية، بحسب ما قال العلماء.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يحاول فيه علماء آخرون ابتكار تكنولوجيا جديدة يتم بموجبها نقل ما في دماغ الإنسان إلى أجهزة كمبيوتر، من أجل إبقاء الدماغ يعمل حتى بعد وفاة الإنسان، إلا أنها لا تزال محاولات افتراضية حتى الآن.
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