هل شفاهك تكشف لك وضعك الصحي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت مجلة "إيلي" الألمانية أن الشفاه ‫تعد مرآة للصحة، إذ يمكن من خلالها الاستدلال على تمتع الشخص بالصحة ‫والعافية أو المعاناة من بعض الأمراض.



وأوضحت المجلة أن الشفاه المفعمة ‫بالصحة تتسم بلونها الوردي وملمسها الناعم والرقيق. وللحصول على شفاه ‫مفعمة بالصحة ينبغي الإكثار من تناول الماء والعناية المنتظمة بالشفاه، ‫بالإضافة إلى استشارة الطبيب فور ظهور مشكلات الشفاه المستمرة.

وقدّمت المجلة مجموعة من المؤشرات التي قد تظهر على الشفاه، موضحة معناها على الصعيد الطبي:

‫- تغير اللون‫: ينذر تغير لون الشفاه بالإصابة بأحد أمراض الكبد، لذا ينبغي استشارة ‫الطبيب في حال عدم اختفاء اللون من تلقاء نفسه أو إذا كان مصحوباً ‫بأعراض أخرى.

‫‫- التورم‫: ينبغي طلب المشورة الطبية فوراً في حال تورم الشفاه المصحوب بحرقان أو حكة ‫في جوف الفم، إذ إنه قد يشير إلى استجابة تحسسية تجاه مادة ما.

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‫- شحوب‫: يشير شحوب الشفاه وانعدام لونها إلى نقص التعرض لأشعة الشمس، لذا ينبغي ‫في هذه الحالة ممارسة بعض الأنشطة الحركية في الهواء الطلق، ولكن مع ‫مراعاة استعمال كريمات الوقاية من الشمس، وتطبيقها على الشفاه أيضاً.

‫‫- حساسية للمس‫: تعد حساسية الشفاه للمس المصحوبة باحمرار خفيف في زوايا الفم مؤشراً ‫على عدم القدرة على تحمل مادة معينة مثل قلم أحمر الشفاه. وفي حال ‫تكرار هذه الأعراض ينبغي حينئذ تجنب أي منتج يُعتقد أنه السبب في ظهور ‫هذه الأعراض ومراجعة الطبيب.

- البثور: يعود ظهور بثور على الشفاه إلى الإصابة بفيروس الهربس، ولا بد من مراجعة الطبيب و‫العلاج. وتسهم الوقاية من الشمس في تجنب هربس الشفاه.

‫- التشقق‫: يعد تشقق الشفاه مؤشراً على الإصابة بالجفاف، ويمكن مواجهة الجفاف ‫بتناول الماء بكميات كافية، مع استعمال بلسم الشفاه. كما ينبغي التخلي ‫عن لعق الشفاه لأنه يزيد من الجفاف.

وفي الحالات الشديدة، ينبغي ‫استعمال مستحضر تقشير لطيف، بالإضافة إلى ترطيب الشفاه ليلاً جيداً ‫بمنتجات العناية.