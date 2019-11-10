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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل شفاهك تكشف لك وضعك الصحي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكدت مجلة "إيلي" الألمانية أن الشفاه تعد مرآة للصحة، إذ يمكن من خلالها الاستدلال على تمتع الشخص بالصحة والعافية أو المعاناة من بعض الأمراض.
وأوضحت المجلة أن الشفاه المفعمة بالصحة تتسم بلونها الوردي وملمسها الناعم والرقيق. وللحصول على شفاه مفعمة بالصحة ينبغي الإكثار من تناول الماء والعناية المنتظمة بالشفاه، بالإضافة إلى استشارة الطبيب فور ظهور مشكلات الشفاه المستمرة.
وقدّمت المجلة مجموعة من المؤشرات التي قد تظهر على الشفاه، موضحة معناها على الصعيد الطبي:
- تغير اللون: ينذر تغير لون الشفاه بالإصابة بأحد أمراض الكبد، لذا ينبغي استشارة الطبيب في حال عدم اختفاء اللون من تلقاء نفسه أو إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى.
- التورم: ينبغي طلب المشورة الطبية فوراً في حال تورم الشفاه المصحوب بحرقان أو حكة في جوف الفم، إذ إنه قد يشير إلى استجابة تحسسية تجاه مادة ما.
- شحوب: يشير شحوب الشفاه وانعدام لونها إلى نقص التعرض لأشعة الشمس، لذا ينبغي في هذه الحالة ممارسة بعض الأنشطة الحركية في الهواء الطلق، ولكن مع مراعاة استعمال كريمات الوقاية من الشمس، وتطبيقها على الشفاه أيضاً.
- حساسية للمس: تعد حساسية الشفاه للمس المصحوبة باحمرار خفيف في زوايا الفم مؤشراً على عدم القدرة على تحمل مادة معينة مثل قلم أحمر الشفاه. وفي حال تكرار هذه الأعراض ينبغي حينئذ تجنب أي منتج يُعتقد أنه السبب في ظهور هذه الأعراض ومراجعة الطبيب.
- البثور: يعود ظهور بثور على الشفاه إلى الإصابة بفيروس الهربس، ولا بد من مراجعة الطبيب والعلاج. وتسهم الوقاية من الشمس في تجنب هربس الشفاه.
- التشقق: يعد تشقق الشفاه مؤشراً على الإصابة بالجفاف، ويمكن مواجهة الجفاف بتناول الماء بكميات كافية، مع استعمال بلسم الشفاه. كما ينبغي التخلي عن لعق الشفاه لأنه يزيد من الجفاف.
وفي الحالات الشديدة، ينبغي استعمال مستحضر تقشير لطيف، بالإضافة إلى ترطيب الشفاه ليلاً جيداً بمنتجات العناية.
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