اشتباكات بين القوات السورية والتركية قرب رأس العين

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لجنود أتراك قرب بلدة رأس العين السورية

واستخدمت القوات نيران الرشاشات الثقيلة، في الاشتباكات التي دارت في قرية أم الشفاء، بالقرب من بلدة رأس العين.

وغزت تركيا شمال شرقي سوريا الشهر الماضي، لطرد المقاتلين الأكراد السوريين من المناطق القريبة من الحدود، قبل أن تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة يقضي بوقف العملية العسكرية التركية مقابل انسحاب المقاتلين الأكراد.

واشتبكت قوات الحكومة السورية مع القوات التركية ومقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا، بعد أن كانت موسكو قد توسطت في الهدنة الهشة شمالي سوريا، لكن الاشتباكات المتقطعة ما زالت مستمرة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

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واعتقلت القوات التركية خلال الأسبوع الماضي، 18 جنديا من قوات الحكومة السورية في المنطقة، وأطلقت سراحهم بعد ساعات، عقب وساطة روسية.