شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليمن يوجه كافة أجهزة الدولة العمل بشكل فورى على تنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة العمل بشكل فورى على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه كل فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع والموقعة بنودها فى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالى الجنوبى.

وحسب وكالة أنباء اليمن، عبر عن امتنانه لكل الجهود التى بذلت من قبل الأشقاء فى المملكة لإخراج ذلك الجهد إلى النور ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمنى فى الأمن والاستقرار والسلام وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية التي يتطلع إليها الشعب.

Advertisements

وقال نتمنى أن نطوى بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمنى قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته .