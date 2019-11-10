شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 فلسطينيا بجروح واختناق فى اعتداءات للاحتلال بالقدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 16 مواطنا فلسطينيا على الأقل، بجروح واختناق بالغاز السام والمدمع، فجر اليوم، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
و وفقا لما نشره موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة، عقب اقتحامها حى الشهيد عبيد فى البلدة، واعتدت على المتواجدين فى الشارع بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح وبحالات اختناق بينهم عضو فى لجنة المتابعة فى العيسوية .
وفى وقت لاحق، قال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العلاجات اللازمة لـ15 مواطنا أصيبوا بجراح وبالاختناق جراء الغاز الذى أطلقته قوات الاحتلال بينهم طفل بعمر 8 سنوات.
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