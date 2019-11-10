شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة السودان يتوجه اليوم إلى بروكسل لبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه صباح اليوم، الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان إلى مدينة بروكسل، استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى، لبحث سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبى، فى ظل التغيرات للأوضاع فى البلاد عقب ثورة ديسمبر.
ويرافق الدكتور حمدوك فى زيارته، عدد من الوزراء للمشاركة في اجتماعات ومقابلة المسؤولين هناك، مع حضور جلسة مخصصة للسودان.
وعلى حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" قال حمدوك: أعود بعد ذلك للسودان بإذن الله لاستكمال زياراتي للولايات حسب الجدول الموضوع لذلك.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى، إن الهدف من الدعوة هو التعرف على الوضع الحالى فى السودان، وإظهار الدعم السياسى للحكومة الانتقالية، وتحديد أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبى لهذه العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة.
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