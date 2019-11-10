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عودة خدمة الإنترنت فى العراق بعد انقطاعها لعدة أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت خدمة الإنترنت إلى بعض مناطق العراق اليوم الأحد، وذلك بعد انقطاعها لعدة أيام.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن المستخدمين لاحظوا عودة خدمة الإنترنت، فى بعض المناطق بعد أيام من انقطاعها بشكل مفاجئ .


من جهته، علق رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي على قطع خدمة الإنترنت بقوله: "إن السلطات مرغمة أحيانا على تقييد (الإنترنت) عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.

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ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين.
 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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