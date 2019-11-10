ضربات ميسي تقود برشلونة لعبور سيلتا فيجو برباعية

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق برشلونة انتصارًا عريضًا بنتيجة (4-1)، خلال مواجهة سيلتا فيجو السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا.
وسجل أهداف برشلونة، ميسي ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 23 من ركلة جزاء و42 و48، بينما سجل سيرجيو بوسكيتس الهدف الرابع في الدقيقة 85.
فيما اكتفى لوكاس أولازا بتسجيل هدف الضيوف الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 42.
وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 9 نقاط في المركز الـ18.
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