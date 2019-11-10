شكرا لقرائتكم خبر عن مصارف لبنان: أموال المودعين محفوظة ولا داعى للهلع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت إن "أموال المودعين محفوظة ولا داعى للهلع".
كما نقلت قناة الجديد عن وزير الاقتصاد اللبنانى منصور بطيش قوله إن "اعتمادات النفط والدواء والطحين (الدقيق) مؤمنة". وأدلى المسؤولان بهذه التصريحات بعد اجتماع بين الرئيس ميشال عون ووزيرى المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومسؤولين آخرين بشأن الوضع الاقتصادى فى البلاد.
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