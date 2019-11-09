اكتشاف علمي جديد للقضاء على كافة أنواع السرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

هاجر محمد

ابتكر العلماء فيروسًا جديدًا على غرار جدري البقر في محاولة لعلاج السرطان.

وقد ذكرت صحيفة ديلي تليجراف أن العلاج، المسمى CF33، يمكنه القضاء على كافة أنواع السرطانات في طبق بتري، الذي يستعمل من قبل علماء الأحياء لزراعة الخلايا، ويقلل وجود الأورام في الفئران.

ويقوم خبير السرطان الأمريكي البروفيسور يومان فونغ بتخطيط العلاج ، والذي تقوم بتطويره شركة التكنولوجيا الحيوية الأسترالية إيموجين.

وهناك أمل في أن يتم تجربة هذا العلاج الجديد على مرضى سرطان الثدي خلال العام القادم.

هذا ويوجد البروفيسور فونغ حاليًا في أستراليا لتنظيم التجارب السريرية ، والتي سيتم إجراؤها أيضًا في الخارج.

كما أنه سيتم إختباره مع مرضى سرطان الثدي السلبي الثلاثي ، سرطان الجلد ، سرطان الرئة ، المثانة ، سرطان المعدة والأمعاء .

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وبالطبع لا يعني نجاح هذا الفيرس في علاج الفئران أن يحدث الشئ نفسه عند تجربته مع الجنس البشري ولكن فونغ لازال متفائلا ، حيث أن الفيروسات المحددة الأخرى كانت فعالة في مكافحة السرطان لدى البشر.

وقد تم تحويل الفيروس ، الذي يسبب نزلات البرد ، إلى علاج لسرطان الدماغ من قبل العلماء في الولايات المتحدة.

وقال البروفيسور فونغ إن هناك أدلة على أن الفيروسات يمكن أن تقتل السرطان منذ أوائل القرن العشرين عندما اختفى السرطان لدى الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد داء الكلب .

ولكن كانت هناك مخاوف من أن الفيروسات قد تكون شديدة السمية بالنسبة للإنسان وتصبح قاتلة.

وقال "المشكلة تكمن في انه حينما تتمكن من جعل الفيروس سامًا بما يكفي لقتل السرطان ، يزداد القلقً من أنه سيقتل الإنسان أيضًا".

وقال البروفيسور فونغ إن جدري البقر ـ الذي أثبت أنه نجح في حماية الناس من مرض الجدري منذ 200 عام ـ معروف بأنه غير ضار بالبشر.

وعن طريق خلط جدري البقر مع فيروسات أخرى ، وجدت التجارب أنه يمكن أن يقتل السرطان.

يمكن لمرضى السرطان حقن الفيروس المصمم مباشرة في أورامهم للعلاج الخارق.

من المأمول أن يصيب الفيروس السرطان ويجعلها تنفجر. من المتوقع بعد ذلك أن يتم تنبيه الجهاز المناعي للخلايا السرطانية الأخرى في الجسم ، مما يؤدي إلى قتل الخلايا المريضة.