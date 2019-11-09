شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة صوتية قرب ساحة التحرير بالعراق دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجرت قبل قليل عبوة صوتية قرب ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمنى الليلة القول إنه لا توجد أى إصابات بشرية إثر الانفجار، موضحا أن الأضرار كانت فقط بسيارة إسعاف.

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وكانت عبوة صوتية قد انفجرت فى وقت سابق من، اليوم السبت، قرب شارع أبو نؤاس وسط بغداد.

ونفى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير ببغداد.