اخبار الخليج

انفجار عبوة صوتية قرب ساحة التحرير بالعراق دون إصابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة صوتية قرب ساحة التحرير بالعراق دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجرت قبل قليل عبوة صوتية قرب ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمنى الليلة القول إنه لا توجد أى إصابات بشرية إثر الانفجار، موضحا أن الأضرار كانت فقط بسيارة إسعاف.

Advertisements

وكانت عبوة صوتية قد انفجرت فى وقت سابق من، اليوم السبت، قرب شارع أبو نؤاس وسط بغداد.

ونفى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير ببغداد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عبوة صوتية قرب ساحة التحرير بالعراق دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا