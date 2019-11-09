شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن البحرينى يلقى القبض على عناصر كانت تعتزم تنفيذ أعمال تضر بالأمن الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوات الأمنية فى مملكة البحرين من القبض على عناصر لها ارتباط بمجموعة إرهابية فى الخارج كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلى . ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قوله: "إنه ضمن الجهود المبذولة لحفظ الأمن، وفى عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، قُبض على عدد من العناصر التى تبين ارتباطها بعناصر إرهابية موجودة فى الخارج، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلى وتهديد السلم الأهلى خلال الفترة القادمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن البحرينى يلقى القبض على عناصر كانت تعتزم تنفيذ أعمال تضر بالأمن الداخلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.