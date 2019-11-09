شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل شيخ: موسم الرياض يكسر حاجز التوقعات ويستقطب 100 ألـف سـائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئـیس مجـلس إدارة الھـیئة الـعامـة لـلترفـیه بالمملكة العربية السعودية المسـتشار تـركـى آل الشـیخ، فى بيان صادر عن الهيئة اليوم، إن مـوسـم الـریـاض كسر حـاجـز الـتوقـعات الاقـتصادیـة وأسـھم فـى تـحقیق جـذب سـیاحـى ھـو الأضخـم مـن نـوعـه محـلیا، حـیث حـققت نسـبة حـجوزات الـفنادق نسـبة إشـغال مـرتـفعة جـداً وغـیر مـعھودة وذلـك مـع وصـول الـموسـم لـ 100 الـف سـائـح و 5 مـلایـین وسـتمائـة ألـف زائـر، الأمـر الـذى انــعكس عــلى إغــلاق مــقار الــفعالــیات بــعد وصــولــھا للحــد الأقــصى مــن قــدرتــھا الاستیعابیة.

وأضاف آل شيخ أنه رغم تـفضیل الـزوار لـلدفـع الـنقدى فـقد أظھـر إحـصاء رسـمى للشـبكة الـسعودیـة لـلمدفـوعـات " مـدى" انـتعاشـا لـلعملیات الـمالـیة فـى مـدیـنة الـریـاض بـأكـثر مـن ٣٣٣ الـف عـملیة عـبر ٢٠١ ألـف بـطاقـة بـنكیة خـلال مـوسـم الـریـاض فـى أكـتوبـر الـماضـى بـمبلغ تجاوز ١٥٦ ملیون ریال نفذ ٥٪ من عملیاتھا زوار من خارج المملكة. و أكد مـعالـى رئـیس مجـلس إدارة الھـیئة الـعامـة لـلترفـیھ أن الـموسـم الأقـوى یـقوم عـلى تـنفیذه ٢٨٠ شـركـة سـعودیـة بـقوة 24 ألـف وظـیفة مـوسـمیة إضـافـة لأكـثر مـن 22 ألـف وظیفة جزئیة بمقابل مادي.

وأكد المستشار الاقتصادى الدكتور عامر الحسينى أن موسم الرياض مشروع وطنى له ابعاد اجتماعية واقتصادية، وأحد أدوات القوة الناعمة السعودية التى تظهر للعالم مدى الفرص الاستثمارية ومشاركة مع الشركات العالمية التى تؤدى إلى تعزيز توطين صناعة الترفيه والسياحة فى المملكة وهى من الفرص الكبيرة التى يمكن استثمارها من أجل تعزيز الاقتصاد الوطنى وتنمية الموارد المالية من القطاعات المنتجة وتساهم أيضا فى خلق الفرص الوظيفية الدائمة والمؤقتة والتى يكون لها دور كبير فى صقل مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم الوظيفية.

وعد الحسينى الظهور السعودى على خارطة الفعاليات العالمية من خلال استضافة فعاليات دولية واظهار الموروث الوطنى سيكون له دور فى تعزيز علاقاتنا بالدول وانفتاح سيسمح للسائحين التعرف على الثقافة الوطنية السعودية الاصيلة وعلى تعزيز اوجه الشراكات بين الشعوب.

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