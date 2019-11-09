تركيا.. سوري يعيد للشرطة بطاقات ائتمان وأموال عثر عليها

أفيون قره حصار/ عارف ياووز/ الخليج 365



أعاد مواطن سوري وابنه، مبلغا من المال وبطاقات ائتمان، إلى الشرطة، بعد أن عثرا عليها في ولاية أفيون قره حصار غربي تركيا.

وعثر علي المحمد، وابنه عبد الرزاق المحمد، على محفظة بها ألفين ليرة (حوالي 347 دولار)، إضافةً لبطاقات ائتمان، في قضاء "بولفادين".

وتوجه الأب وابنه، مباشرةً بعد ذلك إلى مديرية الأمن، وأعادا المحفظة ومحتوياتها إلى الشرطة، التي بدورها أوصلتها إلى مختار المنطقة.

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وقدم مختار خاقان أكتيبي، صاحب المحفظة، إلى دار المخترة إثر المناداة عليه، وتسلم محفظته، قبل أن يعانق الابن وأباه، الذي رفض تسلم مبلغ من المال عرضه عليه المعني بالأمر.

وتقدم أكتيبي، الذي ذهب إلى سوريا مرتين، في إطار أنشطة لتوزيع المساعدات الإنسانية، بالشكر للأب، معربا عن تقديره لعلي وابنه.



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