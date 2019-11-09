الكويت تسحب أعضاء قنصليتها في البصرة العراقية

الكويت/ الخليج 365

أفاد إعلام كويتي، السبت، أن السلطات سحبت أعضاء البعثة الدبلوماسية في القنصلية الكويتية بمحافظة البصرة جنوبي العراق، نظرا لتطور وتدهور الأوضاع.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصدر دبلوماسي (لم تسمه) قوله إنه "تم سحب أعضاء البعثة الديبلوماسية في القنصلية الكويتية بالبصرة نظرا لتطور وتدهور الأوضاع في المحافظة".

ولم يصدر بيان عن السلطات الكويتية بشأن الأمر حتى الساعة 18.35 تغ.

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وتشهد البصرة صدامات بين المحتجين وقوات الأمن أسفر عن مقتل 10 وإصابة العشرات خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أدلى به مصدر طبي وشهود عيان للأناضول.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

ووفق أرقام أصدرتها مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان)، الجمعة، فإن 23 شخصا قتلوا بأعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات على مدى 5 أيام الماضية لترتفع بذلك أعداد القتلى إلى 283 والمصابين إلى نحو 13 ألفا.

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