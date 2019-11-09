أردوغان وبوتين يبحثان التطورات على الساحة السورية

أنقرة/ بورجو جاليق/ الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة السورية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، السبت، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان وبوتين بحثا التطورات المتعلقة بالقضية السورية وأكدا على التزامهما بمخرجات اتفاق سوتشي الذي توصل إليه البلدان في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وأضاف البيان أن الزعيمين تناولا أيضا سبل تطوير العلاقات الثنائية والخطوات اللازم اتخاذها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.