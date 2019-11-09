الرئيس اليمني يوجه أجهزة الدولة لتنفيذ "اتفاق الرياض"

عدن/ مبارك محمد / الخليج 365

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السبت، كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بالعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق "الرياض" وأحكامه.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن هادي توجيهه كل أجهزة الدولة للعمل فورا كل فيما يخصه لترجمة وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على أرض الواقع.

ويأتي توجيه هادي، بعدما تباينت ردود فعل مكونات يمنية عديدة تجاه الاتفاق.

ففي حين أعلن 13 حزبا داعما للحكومة اليمنية تأييده للاتفاق، رفض آخرون الخطوة، أبزرهم جماعة الحوثي ومجلس الانقاذ الوطني الجنوبي ولجنة اعتصام المهرة السلمي وعدد من المكونات الجنوبية.‎

وأضاف هادي "نتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته".

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والثلاثاء، شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاق ينهي الاشتباكات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

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