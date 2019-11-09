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بايرن ميونخ يهزم دورتموند برباعية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

سحق بايرن ميونخ غريمه بوروسيا دورتموند، برباعية نظيفة، اليوم السبت، في كلاسيكو الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا، لحساب الجولة الـ11.

وجاءت أهداف العملاق البافاري، عن طريق روبرت ليفاندوفسكي “هدفين”، وسيرجي جنابري، وماتس هوميلز بالخطأ في مرماه، في الدقائق 17، 47، 76 و80.

وبذلك، أصبح بايرن في المركز الثالث بوصوله للنقطة 21، بينما توقف رصيد دورتموند عند 19 نقطة، في المرتبة الخامسة.

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