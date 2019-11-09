ريال مدريد يستعرض عضلاته أمام إيبار

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق ريال مدريد فوزا عريضا بنتيجة (4-0) على إيبار، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا.

وسجل الأهداف كريم بنزيما (هدفين) في الدقائق 17 و29، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وفيدي فالفيردي في الدقيقة 61.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، بينما تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز 15.