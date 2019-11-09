توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام شيفيلد

صحيفة الخليج الالكترونية

تواصلت المسيرة التي لم يفز فيها توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس مباريات بعد أن سجل جورج بالدوك هدفا لشيفيلد يونايتد المتألق ليتعادل 1-1 اليوم السبت.

وكان أصحاب الضيافة محظوظين بالتقدم في الدقيقة 58 عن طريق سون هيونج-مين ثم سجل بعدها مباشرة ديفيد مكجولدريك ما بدا أنه هدف التعادل لكنه لم يحتسب بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد.

ومضى شيفيلد تحت قيادة مدربه كريس وايلدر في مساعيه للتسجيل وتلقى المكافأة عبر تمريرة عرضية منخفضة حولها بالدوك بطريقة غريبة إلى الشباك عند القائم البعيد. وتم احتساب الهدف بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد ثانية.

وأظهر توتنهام إصرارا بدا متأخرا وكاد لوكاس مورا أن يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بعد أن ابعد دين هندرسون تسديدة له لتمر فوق العارضة.

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ودفع التعادل شيفيلد نحو المركز الخامس برصيد 17 نقطة فيما يحتل توتنهام المركز 12 متراجعا بفارق ثلاث نقاط خلفه.

وتعافى نيوكاسل يونايتد من تأخره بهدف ليفوز 2-1 على بورنموث على استاد جيمس بارك ليحقق انتصارين متتاليتين وذلك للمرة الأولى له في الدوري الممتاز هذا الموسم، ودفع الفوز نيوكاسل للمركز 11 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة عقب 12 مباراة بينما يتقدم عليه بورنموث بنقطة واحدة محتلا المركز السابع.

وتواصل مسلسل عدم فوز وست هام ليبلغ ست مباريات بعد خسارته 3-صفر أمام بيرنلي بفضل الجناح الشاب دوايت مكنيل الذي صنع هدفين.

وفاز ايفرتون على ساوثامبتون 2-1 محققا أول انتصار له خارج ملعبه هذا الموسم ما خفف من الضغوط الكثيرة الواقعة على كاهل ماركو سيلفا مدرب الفريق لكنه أدى لمزيد من الضغط على رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون، وتقدم إيفرتون للمركز 13 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بينما ظل ساوثامبتون ضمن منطقة الهبوط محتلا المركز 19 برصيد ثماني نقاط.