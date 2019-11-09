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القبض على عناصر خططت للإضرار بأمن البحرين

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت مملكة البحرين اليوم السبت عن القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بإرهابيين بالخارج كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي.

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