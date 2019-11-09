كل ما تود معرفته عن هاتف آيفون 12 المنتظر في 2020

صحيفة الخليج الالكترونية

تتحدث التسريبات أن شركة آبل تعتزم إطلاق هواتف (آيفون 12) المرتقبة في عام 2020 بتصميم جديد، ولكنه مألوف. كما يُشاع أن الشركة تعتزم إضافة كاميرا خلفية رابعة. ومع أنه لا يزال يفصلنا عن الموعد قرابة سنة، فمن المتوقع أن تتوالى التسريبات المتعلقة بالهاتف إلى ذلك الحين.

ومع أن التركيز في التسريبات انصب على هواتف (آيفون 12)، إلا أن المنتجات الأخرى الذي يُنتظر الإعلان عنها خلال العام المقبل كان له حظ من التسريبات، بما في ذلك نظارات الواقع المعزز:

كيف سيبدو هاتف آيفون في عام 2020؟

كشفت التسريبات، والتأكيدات شبه الرسمية؛ التي انتشرت حتى الآن عن هاتف (آيفون 12) أنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشاشة مع معدل تحديث قدره 120 هرتز، وكاميرا ثلاثية الأبعاد من نوع ToF، بالإضافة إلى تصميم جديد.

وكان مصدر معظم التسريبات المتعلقة بهواتف آيفون المرتقبة العام المقبل من المحلل (مينج-تشي كو) – الذي يعد الأشهر والأكثر مصداقية فيما يتعلق بمنتجات آبل – وقال فيها: إن آبل قد تقلل من حجم الشاشة لنسخة 2020 من هاتف (آيفون 11 برو)؛ فبدلًا من شاشة بقياس 5.8 بوصات، فإن الشاشة سوف تأتي بقياس 5.4 بوصات.

Advertisements

وأيد موقع (فون أرينا) PhoneArena التقني العديد من الشائعات المتعلقة بالهاتف، حتى أنه نشر صورة النموذج الأولى المتوقع لهاتف (آيفون 12)، وفيها سوف تلاحظ الزوايا المدورة، وإطارًا معدنيًا يجعل الهاتف شبيهًا بهاتفي (آيفون 4)، و(آيفون 5) قبل سنوات. ومن المرجح أن تفعل آبل ذلك، خاصةً بعد اعتماد التصميم في حواسيب آيباد برو التي أُطلقت في عام 2018.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يُشار إلى هاتفي (آيفون 11 برو)، و(آيفون 11 برو ماكس) كانا أول هواتف آيفون مع 3 كاميرات خلفية، والآن يُشاع أن (آيفون 12) سيقدم كاميرا رابعة من نوع ToF، وهي الكاميرا التي اعتمدتها شركات أخرى، مثل سامسونغ في هاتف (غالاكسي نوت 10 بلس) التي تساعد على تسجيل معلومات العمق بدقة. وهي مفيدة جدًا لتقنية الواقع المعزز، كما أنها تسمح باستخدام وضع (البورتريه) في الفيديو.

يُشاع منذ سنوات أن آبل تعتزم إطلاق نظارة واقع معزز، وكان يُعتقد في البداية أن النظارة قد تمتلك شاشة بدقة 8K، ويمكن استخدامها في مجالي الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، ولكن بدون حساسات خارجية التي تُستخدم للتعقب والتموضع. وتحدثت تقارير أخرى عن أن النظارات سوف تكون متصلة بجهاز آخر، قد يكون هاتف آيفون، وذلك بغية الاستفادة من قدرة معالج الهاتف لتشغيل الألعاب، والخرائط.

وقبل أسابيع، أفاد تقرير بأن آبل قد تبرم شراكة مع شركة أخرى متخصصة لجلب تقنية الواقع المعزز إلى السوق. وخلال الأيام الماضية، أفاد موقعا (ديجيتايمز) DigiTimes، و(ماك رومرز) MacRumors بأن آبل قد تتعاون مع شركة تطوير الألعاب (فالف) Valve في ذلك. مع الإشارة إلى أن شركة (فالف) أطلقت بالفعل نظارة واقع افتراضي باسم (إندكس) Index في وقت سابق من العام الحالي، وقد سبق للشركتين أن تعاونتا في دعم الواقع الافتراضي في نظام (ماك أو إس) في عام 2017.

يُشار إلى أن سوق النظارات الذكية يشهد نموًا متسارعًا، إذ تتوقع شركة التحليلات CCS Insights أن يبلغ عدد الشحنات من نظارات الواقع الافتراضي، ونظارات الواقع المعزز أكثر من 75 مليون نظارة في عام 2023.