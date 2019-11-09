الهلال يهزم أوراوا بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال على نظيره وأرواو الياباني بهدف دون رد في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.
سجل للهلال في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود، من كرة عرضية محترفه البيروفي أندريه كاريو في شوط المباراة الثاني.
ومن المقرر أن يخوض الهلال لقاء إياب باليابان في 24 من الشهر الجاري على ملعب ستاد سايتاما 2002 باليابان .
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