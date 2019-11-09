صحيفة الخليج الالكترونية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مندوب توصيل بضائع لإحدى خدمات التسوق الإلكتروني ، لإعتداء من عدد من الأشخاص ، وسرقة جهاز جوال جديد منه وإحداث تلفيات بمركبتين خلال محاولتهم الهروب من الموقع ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من كشف هوية الجناة والقبض عليهم أربعة مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بأربعة مواطنين اعتدوا على موزع لشركة خدمات توصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.