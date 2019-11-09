صحيفة الخليج الالكترونية ضبطت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة, وافد تركي الجنسية بعد محاولته سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وبحسب مصادر , فأن الوافد قد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة “أم الجود” فجر يوم أمس الجمعة ، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، وقد تمكن عناصر الأمن بالمكان من رصده عبر كاميرات المراقبة , وأبلغوا الجهات الأمنية والتي حضرت للمكان وألقت القبض على الوافد قبل أن يهرب من المكان. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على وافد تركي حاول سرقة آثار من عمارة الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.