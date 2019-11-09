شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل شيخ: موسم الرياض يكسر حاجز التوقعات.. 100 ألف سائح و5.6 ألف زائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الهيئة الـعامـة لـلترفـیه بالمملكة العربية السعودية المسـتشار تـركـي آل الشـیخ، وفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم، إن مـوسـم الـریـاض كسر حـاجـز الـتوقـعات الاقـتصادیـة و أسـھم فـي تـحقیق جـذب سـیاحـي ھـو الأضخـم مـن نـوعـه محـلیا، حـیث حـققت نسـبة حـجوزات الـفنادق نسـبة إشـغال مـرتـفعة جـداً وغـیر مـعھودة وذلـك مـع وصـول الـموسـم لـ 100 الـف سـائـح و 5 مـلایـین وسـتمائـة ألـف زائـر ، الأمـر الـذي انــعكس عــلى إغــلاق مــقار الــفعالــیات بــعد وصــولــھا للحــد الأقــصى مــن قــدرتــھا الاستیعابیة.

وأضاف أنه رغم تـفضیل الـزوار لـلدفـع الـنقدي فـقد أظھـر إحـصاء رسـمي للشـبكة الـسعودیـة لـلمدفـوعـات " مـدى" انـتعاشـا لـلعملیات الـمالـیة فـي مـدیـنة الـریـاض بـأكـثر مـن ٣٣٣ الـف عـملیة عـبر ٢٠١ ألـف بـطاقـة بـنكیة خـلال مـوسـم الـریـاض فـي أكـتوبـر الـماضـي بـمبلغ تجاوز ١٥٦ ملیون ریال نفذ ٥٪ من عملیاتھا زوار من خارج المملكة. و أكـد مـعالـي رئـیس مجـلس إدارة الھـیئة الـعامـة لـلترفـیه أن الـموسـم الأقـوى یـقوم عـلى تـنفیذه ٢٨٠ شـركـة سـعودیـة بـقوة 24 ألـف وظـیفة مـوسـمیة إضـافـة لأكـثر مـن 22 ألـف وظیفة جزئیة بمقابل مادي.

ومن جانب آخر أكد المستشار الاقتصادي الدكتور عامر الحسيني أن موسم الرياض مشروع وطني له ابعاد اجتماعية واقتصادية، وأحد أدوات القوة الناعمة السعودية التي تظهر للعالم مدى الفرص الاستثمارية ومشاركة مع الشركات العالمية التي تؤدي إلى تعزيز توطين صناعة الترفيه والسياحة في المملكة وهي من الفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد المالية من القطاعات المنتجة وتساهم أيضا في خلق الفرص الوظيفية الدائمة والمؤقتة والتي يكون لها دور كبير في صقل مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم الوظيفية.

وعد الحسيني الظهور السعودي على خارطة الفعاليات العالمية من خلال استضافة فعاليات دولية واظهار الموروث الوطني سيكون له دور في تعزيز علاقاتنا بالدول وانفتاح سيسمح للسائحين التعرف على الثقافة الوطنية السعودية الاصيلة وعلى تعزيز اوجه الشراكات بين الشعوب.

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