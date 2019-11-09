الداخلية التونسية: ضبط شخصين كانا يعتزمان المشاركة فى عملية هجرة غير شرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ضبط شخصين كانا يعتزمان المشاركة فى عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية. وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أن دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بولاية نابل تمكنت من ضبط شخصين كانا يعتزمان المشاركة فى عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية. وبمراجعة النيابة العامة، أمرت المركز البحرى للحرس الوطنى بقليبية بمواصلة احتجازهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهما.

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