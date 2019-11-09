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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة بورش تعمل على طرح نسخة جديدة من طراز "كايمان" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تعمل شركة بورش الألمانية المصنعة للسيارات على طرح نسخة جديدة من طراز "كايمان" بمحرك كهربائي، بديلا عن الحالية التي تعمل بمحرك وقود تقليدي.
ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن عدة مصادرة منها برنامج "توب جير"، والموقع الإلكتروني لمجلة "كار ماجازين"، كشفت عن معلومات تتعلق بالنسخة الكهربائية المرتقبة من طراز "كايمان"، منها موعد الطرح الرسمي وقوة المحرك.
وحددت بورش موعدا للكشف رسميا عن النسخة الكهربائية من طراز "كايمان" بحلول عام 2023 المقبل.
وسيعمل طراز "كايمان" بمحركين كهربائيين، ينتجان معا طاقة إجمالية تقدر بـ400 حصان، كما ستتوفر هذه النسخة الكهربائية من "كايمان" بنظام رباعي الدفع all-wheel.
وأضاف موقع "موتور وان"، أن شركة بورش ستستعين بمساعدة شركة تطوير السيارات الكهربائية الكرواتية "ريماك"، بعد أن أصبحت تمتلك بورش أسهما بها بنسبة 15.5%.
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