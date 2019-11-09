دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

حتى الآن كانت انستجرام تختبر إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات في بعض الدول الأقل أهمية، لكنها على وشك أن تبدأ اختبارها في أهم أسواقها على الإطلاق وهو الولايات المتحدة الأميركية.

جاء هذا على لسان المدير التنفيذي للشركة Adam Mosseri حيث أنه بدءاً من الأسبوع الجاري ستقوم انستجرام باختبار إخفاء عدد اللايكات في الولايات المتحدة أيضاً.

وكانت انستجرام تخفي عدد الإعجابات في كل مكان سواء عبر موقع الويب أو التطبيق وكذلك من خلال صفحة الملف الشخصي، وبالطبع هذا الإخفاء يسري فقط على الأصدقاء، بمعنى أنك كصاحب للمنشورات والحساب ستبقى قادراً على معرفة عدد الإعجابات التي حصدتها منشوراتك.

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طالما أن انستجرام بدأت باختبار الميزة في أهم وأكبر أسواقها، هذا يعني أنها اقتربت من الوصول للمرحلة النهائية وإطلاقها على مستوى العالم، في حال لاقت القبول الكافي وبحسب نتائج الاختبارات.

يذكر أن انستجرام بدأت باختبار إخفاء عدد الإعجابات منذ ابريل الماضي في كندا، ولاحقاً توسع الأمر على المزيد من الدول مثل إيرلندا، إيطاليا، اليابان، البرازيل واستراليا. ووصل الاختبار إلى تطبيق فيس بوك أيضاً في استراليا.

التدوينة انستجرام تبدأ باختبار إخفاء عدد الإعجابات في الولايات المتحدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.