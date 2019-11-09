دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي من Tesla لمؤتمرها القادم في 21 من نوفمبر للإعلان عن Cybertruck ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق مؤتمر Tesla القادم في 21 من شهر نوفمبر الجاري للإعلان الرسمي عن الشاحنة الكهربائية التي تعرف بسيارة Cybertruck.

حددت شركة Tesla يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري لإنطلاق مؤتمرها القادم لكشف النقاب عن الشاحنة الكهربائية الصغيرة Cybertruck، حيث جاء إعلان Elon Musk في تغريدة على تويتر.

أطلق Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا عنوان Cybertruck على الإصدار المرتقب من الشاحنة الكهربائية صغيرة الحجم، على أن يكشف النقاب عن السيارة في إستديو تيسلا في لوس انجلوس.

وقد أشار Elon Musk في وقت سابق من هذا العام على خططه لإطلاق شاحنة pickup، ومن ثم جاء إعلانه خلال شهر سبتمبر بتأجيل الحدث حتى شهر نوفمبر، كما أكد على أن السيارة تتميز بتصميم مذهل، مع إمكانيات أكثر من سيارة Ford F-150، وآداء أعلى من سيارة Porsche 911.

Advertisements

أيضاً جاء إعلان تيسلا الأول عن تطوير سيارة pickup خلال 2013، حيث أكد على أن إصدار تيسلا يأتي لينافس F-150s، ومن ثم أطلق العديد من الإعلانات التشويقية التي لم تقدم الكثير من التفاصيل عن الشاحنة، حيث أكدت الإعلانات على أن الشاحنة تأتي بعدد 6 مقاعد، كما تبدأ من مستوى تسعير 50000 دولار، على أن تدعم قطع مسافة من 400 إلى 500 ميل.

كما أشار Musk إلى أن أعلى نموذج لهذه الشاحنة سيدعم محركات ثنائية، مع قدرة سحب 300000 باوند، إلا أن Musk لم يقدم تفاصيل عن تصميم هذه الشاحنة، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر عملاق تصنيع السيارات الكهربائية لنتعرف على تقنية تيسلا الجديدة في الجيل القادم من السيارات الكهربائية.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي من Tesla لمؤتمرها القادم في 21 من نوفمبر للإعلان عن Cybertruck ظهر على التقنية بلا حدود.