قبل "أحد الإصرار".. مظاهرات أمام الخارجية اللبنانية

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters احتجاجات لبنان دخلت يومها الرابع والعشرين

وتتواصل هذه الاحتجاجات، في وقت لم يدع فيه رئيس الجمهورية حتى الآن إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة، وهو أمر يقلق الشارع ويزيده غضبا، وسط مخاوف من استمرار الفراغ الحكومي.

ويتظاهر السبت المحتجون أمام وزارة الخارجية في الأشرفية بالعاصمة بيروت، متهمين جبران باسيل باستغلال منصبه الرسمي كوزير خارجية للتسويق لسياساته الفئوية والمصلحية، خدمة للتيار الوطني الحر الذي يترأسه، وسعيا وراء طموحاته الرئاسية.

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مقدم من حاوي

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فيديو: مدرب غاضب ينهال بالضرب على لاعبيه بعد أدائهم السيء في المباراة تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرب في دوري الهواة التركي يقوم بضرب لاعبي فريقه بعنف بسبب أدائهم السيء في إحدى المباريات التي خاضوها. وظهر المدرب في الفيديو وهو يدخل غرفة تبديل اللاعبين بغضب، قبل أن يبدأ في صفع اللاعبين واحدًا تلو الآخر. شاهد: طرد حارس مرمى في أول 11 ثانية من المباراة بسبب تصرف شديد الغرابة 7awi 1 شاهد: طرد حارس مرمى في أول 11 ثانية من المباراة بسبب تصرف شديد الغرابة شاهد أيضاً: شاهد: طرد حارس مرمى في أول 11 ثانية من المباراة بسبب تصرف شديد الغرابة ونقلت مواقع رياضية تصريحات المدرب بعد تداول الفيديو حيث قال أنه يعمل في مجال التدريب منذ 25 عامًا، وأن كل اللاعبين بالنسبة له مثل أولاده، إلا أنه أحيانًا يخرج عن شعوره. وتحدث عن المقطع المتداول حيث قال أن هذه الواقعة حدثت قبل نحو 3 أعوام في غرفة تبديل الملابس بين شوطي إحدى المباريات، مشيرًا إلى أنه قام بصفع اللاعبين بسبب أدائهم السيء في المباراة، حيث كان فريقه خاسرًا بنتيجة 3-1. فيديو وصور: مشجع يقتحم مباراة في الدوري الإيطالي بمظلة 7awi 1 فيديو وصور: مشجع يقتحم مباراة في الدوري الإيطالي بمظلة شاهد أيضاً: فيديو وصور: مشجع يقتحم مباراة في الدوري الإيطالي بمظلة وأضاف المدرب أن اللاعبين الذين يعنفهم في الفيديو يدعموه تمامًا، حتى أنهم هم من أرسلوه إليه على سبيل المزاح، وقالوا أنه من الجيد أنه كان يعاقبهم. وأنهى المدرب حديثه بقوله أنه لم يكن يقوم بهذا في كل المباريات، مستطردًا أن أي من اللاعبين أو أهلهم لم يقدم أي شكوى ضده فيما حدث. المزيد: فيديو: حارس مرمى يخطف الأنظار ويسجل ركلة حرة على طريقة النجوم الكبار رونالدو يربح 44 مليون يورو من إنستجرام.. فكم تبلغ أرباح ميسي؟ فيديو: وفاة ملاكم أمريكي بلكمة قاتلة.. وهكذا رد المتسبب في الواقعة شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن إعلانات النجم المصري تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

فيديو طريقة عمل سلة سي فود الأناناس.. ألذ طبق استوائي لعائلتك قدمي لعائلتك سلة الأناناس بالسي فود كوجبة غذائية شهية ومتكاملة بطعم استوائي رائع سيجعلهم يعشقون تناول المأكولات البحرية حتى إذا كانوا يمانعون أكلها من قبل. أفضل طريقة لعمل طاجن سي فود بالكريمة 7awi 1 أفضل طريقة لعمل طاجن سي فود بالكريمة شاهدي أيضاً: أفضل طريقة لعمل طاجن سي فود بالكريمة مبدئياً، احضري ثمرة أناناس، ثم اخليها من القلب، وبعدها ضعي عصي الشواء بمحيط ثمرة الأناناس، ثم قطعي السبيط إلى أحبال طولية دون أن تفصليها، وبعدها لفيها بشكل متتابع حول أعواد الشواء كما هو موضح بالفيديو. الآن نظفي الجمبري وباقي أنواع السمك التي ستضيفينها لطبقك، ثم قطعي بعض وحدات البصل والطماطم والمشروم والفلفل وبعض أوراق الكرفس، والآن اقلي الخضراوات في القليل من الزبد، ثم تبيلها بالملح وأضيفي السمك والجمبري. طاجن السي فود 7awi 1 طاجن السي فود الآن ضعي مزيج الخضراوات والسي فود داخل سلة السبيط والأناناس، ثم غطيها بطبقة كافية من خليط الجبن، وضعيها في الفرن في درجة حرارة مناسبة حتى تذوب الجبن وينضج السبيط، وبعدها قدميها لعائلتك ساخنة مع الخبز أو الأرز أو المعكرونة. تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

رأي غدير السبتي وفاطمة عبدالرحيم في تشابه النجمات بسبب عمليات التجميل علقت النجمتان غدير السبتي وفاطمة عبدالرحيم على رأيهما في تشابه شكل النجمات حالياً بسبب الإدمان على عمليات التجميل التي غيرت ملامحهن المميزة وجعلتهن نسخاً متطابقة. فيديو غدير السبتي تكشف سر غزارة شعرها وتجيب: هل فعلاً زرعته! 7awi 1 فيديو غدير السبتي تكشف سر غزارة شعرها وتجيب: هل فعلاً زرعته! شاهدي أيضاً: فيديو غدير السبتي تكشف سر غزارة شعرها وتجيب: هل فعلاً زرعته! وتحدثت غدير السبتي لبرنامج "The Insider بالعربي"، حيث قالت: "أنا مع التجميل بس ما يكون أوفر.. لأن الشاشة أولريدي تمتنا وبعد ننفخ رح نطلع سوري يعني صحن بيتزا". بينما علقت النجمة فاطمة عبدالرحيم للبرنامج عن نفس المسألة باعترافها أنها قد اتبعت موضة التجميل في وقت معين، حيث قالت : "سوالف التجميل طلعت في 2005.. شوية أخدنا الموضوع أوفر وشي جديد علينا ومتلهفين نشوف أشكالنا بصورة تانية.. انا مرة كنت حابة شكلي". وأكدت النجمة الكويتية أنها لم تندم على العمليات التي خضعت لها، مؤكدة أنه أمراً شخصياً وقد لا يتفق عليه الجميع، ولكن هي تحب إتباع موضة التجميل، إلا أنها استطردت وأعلنت أنها كانت فترة وانتهت خلاص، لأنها حالياً لا تحب تغيير شكلها كما كانت تفعل من قبل. الجدير بالذكر أن الانتقاد الأكبر الذي طال نجمات الخليج بعد عرض مسلسلات رمضان 2019، لم يكن بسبب تقصير في الأداء وإنما بسبب انتفاخ وجوههن وشفاههن بفعل عمليات التجميل التي جعلت ملامحهن شبه متطابقة. المزيد: غدير السبتي تصدم الجمهور بنقص أحد أعضاء جسدها.. هل يؤثر على صحتها؟ صور الكويتية غدير السبتي بإطلالات مختلفة غيرت من شكلها تماماً شاهدوها صور: تغيرات صادمة لأجمل نجمات التسعينات.. رقم 20 لن تتعرف عليها صور: بدون خداع.. مقارنة بين صور النجمات في الحقيقة وعلى إنستقرام تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO Advertisements شاهد: طريقة مثيرة للجدل تُعيد الصخب إلى الثورة في لبنان فهل نجحت؟ مواقع حاوي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتنطلق مسيرة بعد الظهر من قصر العدل وصولا إلى ساحة رياض الصلح، تحت عنوان "القضاء للناس"، يشارك فيها مهنيون ومهنيات، إضافة إلى مسيرة نظمها صحفيون مستقلون داعمون للاحتجاجات يطالبون بنقابة بديلة بعيدة عن النقابات التابعة لنهج السلطة السياسية التي لا تحمي الصحافة.

وفي مرج بسري بجبل لبنان، دعا ناشطون إلى اعتصام حاشد رفضا لمشروع إقامة سد مائي في المنطقة، ورفضا لسياسة إفساد البيئة وهدر المال العالم، المعتمدة من قبل السلطة السياسية.

وتتواصل التحركات الطلابية في بيروت والمناطق الأخرى، حيث قطعت الطريق أمام وزارة التربية، بالتزامن مع تظاهرات ستنطلق ظهرا في كل أنحاء لبنان من قبل طلبة الجامعات والمدارس.

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ونصب المئات الخيام أمام مؤسسات ومرافق عامة، ككهرباء لبنان ومنطقة الزيتونة باي ومصالح المياه وبعض المصارف.

وفي صيدا جنوب لبنان، قطع محتجون الطريق عند تقاطع إيليا، مؤكدين استمرار تحركاتهم.

وفي البقاع شرقي البلاد، يتوقع أن تنطلق تظاهرات حاشدة في عدد من القرى والبلدات، فيما تتخصر النبطية وصور وكفرمان جنوب البلاد إلى مسيرة مساء السبت.

والأحد، يستعد المحتجون لتظاهرة حاشدة أطلقوا عليها اسم "أحد الإصرار"، للتأكيد على ضرورة تحقيق مطالبهم، أبرزها حكومة إنقاذ من تكنوقراط، ومحاسبة الفاسدين وانتخابات نيابية مبكرة.

وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف حقيقية من تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد، خصوصا بعد قرار المصارف اللبنانية الحد من التسهيلات المصرفية، ووضع سقف لسحوبات المودعين بالدولار الأميركي، مما خلف حالة هلع في الأوساط الشعبية.

توازيا يتحدث كثيرون عن أزمة في الأدوية وشح في المواد الأساسية، وارتفاع في أسعار بعض السلع في الأسواق.

وتحول الوضع في لبنان من أزمة سياسية على وقع الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد، إلى فراغ حكومي على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، فيما يرى المحتجون أن السلطات تتلكأ قبل إعلان تشكيل حكومة جديدة.

هؤلاء الفنانون شاركوا في تظاهرات لبنان