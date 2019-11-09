شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تغلق قنصليتها في البصرة بسبب الأوضاع الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الكويت قنصليتها في البصرة بسبب الأوضاع الأمنية، وذلك حسبما أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل منذ قليل. وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أعلن أنه سيجري "تعديلا وزاريا مهما" استجابة لطلبات المتظاهرين، وأضاف عبد المهدي في بيان، السبت، أن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الإنترنت "عندما استخدمها البعض لإذكاء العنف"، ذلك بعد مواصلة الاحتجاجات فى العراق أسبوعها الثالث. Advertisements

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