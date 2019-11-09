شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستعيد قرية أم شعيفة من قبضة القوات التركية شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن وحدات من الجيش السورى استعادت قرية "أم شعيفة" من القوات التركية والفصائل الموالية لها فى شمالى سوريا، وتلاحق فلولهم باتجاه قرية المحمودية بريف رأس العين.

وكانت حدة الاشتباكات تصاعدت بين وحدات الجيش السورى من جهة والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى فى ريف الحسكة الشمالي، ما ينذر بتدهور خطير قرب الحدود السورية-التركية.