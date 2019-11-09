اخبار الخليج

الجيش السورى يستعيد قرية أم شعيفة من قبضة القوات التركية شمالى سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستعيد قرية أم شعيفة من قبضة القوات التركية شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن وحدات من الجيش السورى استعادت قرية "أم شعيفة" من القوات التركية والفصائل الموالية لها فى شمالى سوريا، وتلاحق فلولهم باتجاه قرية المحمودية بريف رأس العين.

وكانت حدة الاشتباكات تصاعدت بين وحدات الجيش السورى من جهة والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى فى ريف الحسكة الشمالي، ما ينذر بتدهور خطير قرب الحدود السورية-التركية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يستعيد قرية أم شعيفة من قبضة القوات التركية شمالى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا