شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 25 شخصا وإصابة 47 آخرين جراء الأمطار الغزيرة بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 25 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 47 آخرون؛ جراء هطول الأمطار الغزيرة على الصومال.

وذكرت منظمة الصحة العالمية - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم السبت - أن الأمطار الغزيرة التى تهطل على عدد من المناطق بالصومال تسببت فى تشريد أكثر من 270 ألف شخص من منازلهم، فضلا عن تدمير البنية التحتية بالبلاد.

من جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن أكثر من 547 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات بالصومال.